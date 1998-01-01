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وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء الفصائل

الخميس 01 نوفمبر 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء الفصائل



غزة/سما/

وصل الوفد الأمني للمخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع للقاء الفصائل الفلسطينية.

ووصل رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، برفقة همام أبو زيد للقطاع، لبحث عدة ملفات مع الفصائل.

ويجري وفد من المخابرات المصرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مشاورات مع حركة حماس وإسرائيل منذ عدة أسابيع، وزار قطاع غزة، ثلاث مرات، خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان مصدر إسرائيلي، مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد ذكر الثلاثاء الماضي، إنه "يؤيد تهدئة مع قطاع غزة ويسعى لتفادي حرب معها، وقد أبدى تأييده للمساعي والجهود الأممية للتهدئة في القطاع".

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