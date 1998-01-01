حماس: وعد بلفور وصفقة القرن وجهان لجريمة واحدة

غزة/سما/

قالت حركة"حماس"، اليوم الخميس، إنَّ وعد بلفور وصفقة القرن وجهان لجريمة واحدة .

وأضافت الحركة في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، بأنه منذ هذا الوعد ولا تزال المؤامرة على القضية الفلسطينية إلى يومنا هذا؛ من خلال التواطؤ والصَّمت الدولي مع الاحتلال الصهيوني وهو يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، ومن خلال تطبيق صفقة القرن الذي شهدنا هذا العام تداوله مرتبطاً بتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت الحركة بأنه ليس ثمة اختلافات كبيرة بين صفقتي القرن الأولى والثانية، مضيفة بأن "الاحتلال الصهيوني ما زال مستمراً في إجرامه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا عبر المخططات الاستيطانية والتهويدية وعمليات التهجير والإبعاد والقتل والحصار".



وأكدت الحركة في ذكرى وعد بلفور المشؤوم ، بأنه لا يملك أحدٌ أن يتنازل عن حقّ عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها، فهو حقٌّ ثابت ومقدّس، ولا تفريط فيه ولا مساومة عليه، مشيرة بأن جماهير الشعب الفلسطيني لن تقبل بحلول جزئية كالتوطين والوطن البديل وغيرها.



وذكرت الحركة بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" تتحمّل مسؤوليته بريطانيا والدول التي ساندت إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتسبّبت في نكبة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت بأنَّ التّمسك بكافة أشكال المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الوحيد القادر على ردع الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والأقصى والمقدسات وتحرير الأسرى.

ودعت الحركة إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتأمين الحياة الكريمة لهم، وتجنيبهم الصراعات الدائرة.

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى مواصلة صمودهم وثباتهم وتحدّيهم للاحتلال ومخططاته، كما دعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى حشد الطاقات نصرة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما حيّت الحركة جماهير شعبنا الصَّامد في قطاع غزَّة والمرابطين في القدس والأقصى وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والقابضين على زناد المقاومة في كلّ شبرٍ من أرض فلسطين دفاعاً عن الأرض والعِرض والمقدسات