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نادي الأسير: نقل الأسيرات من "هشارون" الى "الدامون" رداً على احتجاجهن

الخميس 01 نوفمبر 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: نقل الأسيرات من "هشارون" الى "الدامون" رداً على احتجاجهن



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي بدأت بنقل الأسيرات من سجن هشارون إلى سجن الدامون.

وذكر محامي النادي فواز الشلودي في بيان صحفي اليوم الخميس إنه بدأ نقل الأسيرات من "هشارون" إلى "الدامون" منذ يوم الاثنين (29 أكتوبر) على دفعات، مشيراً إلى أن آخر دفعة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر.

وترفض الأسيرات الخروج لساحة السجن "الفورة" منذ 57 يومًا على التوالي رفضًا لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل.

وتواصل مصلحة السجون تهديد الأسيرات بالعزل والنقل والحرمان من الزيارات انتقامًا من مواصلتهن الرفض للخروج إلى الفورة.

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