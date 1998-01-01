جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ قلقيلية يستنكر منع الاحتلال لمعلمي مدرسة عرب الرمادين من الوصول إليها

الخميس 01 نوفمبر 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

استنكر محافظ قلقيلية رافع رواجبة الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال على بوابات جدار الفصل العنصري، والمتمثلة في منع المعلمين من الدخول إلى مدرسة عرب الرمادين الجنوبي المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري .

ووصف المحافظ هذه التصرفات بالعنصرية واللاإنسانية، التي تستهدف العملية التعليمية ظنا من الاحتلال انه قادر على تجهيل شعبنا، منوها إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحملة التي تشنها دولة الاحتلال على المناهج الفلسطينية.

وأكد رواجبة أن التجمعات السكانية المعزولة خلف الجدار وعددها ثلاثة تجمعات، تعاني من واقع معيشي صعب فرضه الاحتلال على المواطنين من اجل تهجيرهم وطردهم من أماكن عيشهم، حيث إن هذه التجمعات تفتقر إلى ابسط الخدمات ومتطلبات الحياة، منوها إلى أن المدرسة الموجودة في عرب الرمادين الجنوبي يضيق الاحتلال عليها باستمرار.

وناشد مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لحماية التجمعات الفلسطينية المعزولة خلف الجدار، وتسهيل حركة المواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل يليق بالحضارة الإنسانية.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على بوابة جدار الضم والتوسع المقامة أمام بلدة حبلة جنوب قلقيلية، أقدمت صباح اليوم على إغلاق البوابة بشكل كامل، ومنعت المعلمين العاملين في المدرسة المذكورة من العبور وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا.

#محافظ قلقيلية #الاحتلال

أخبار ذات صلة

الخان الاحمر- ارشيف

الاحتلال يمنع 9 دبلوماسيين أوروبيين من الوصول الى الخان الاحمر الجاري هدمها

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يمدد توقيف محافظ القدس لـ 4 ايام ويعتقل مواطنين في الضفة

مدرسة جب الذيب

الاحتلال يستعد لهدم مدرسة جب الذيب للمرة الثانية واندلاع مواجهات

شاهد ..الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع الاحتلال من دخول قلقيلية فجرا

الشهيد عطالله - ارشيف

الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

المغدورة

ماذا كتب زوج المغدورة "نسرين ابو حسنين" إليها ؟

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

مسؤولون أتراك: هكذا جرى التخلص من جثة خاشقجي المقطعة

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن

مكسرات وحلقوم.. هذا ما عاد به المعجب إلى السعودية (صور)

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

روسيا والهند وإيران في طريقهم لإطلاق ممر بديل لـ"قناة السويس"

الأخبار الرئيسية

هنية وعزام - ارشيف

حماس والجهاد تؤكدان على عمق العلاقة بينهما وترسيخها على كل المستويات

الاحتلال يعلن عن عودة المنطقة العازلة بطول 300 متر على طول سياج قطاع غزة

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار

رواتب -ارشيفية

مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس

حماس - اسرائيل

أنباء عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس والسيسي سيسعى لاقناع عباس بالاتفاق