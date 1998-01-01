الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار

غزة / سما /

من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري طاع غزة مساء اليوم الخميس لاستكمال ملفات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال .



و يضم الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطنيي بالمخابرات المصرية والعميد همام ابو زيد للقاء قادة حركة حماس وهيئة العمل الوطني الفلسطني وقيادة مسيرات العودة.



وسيناقش الوفد الامني حسب جراءات تثبيت وقف اطلاق النار ومنع الاحتكاك على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون التطرق لوقف مسيرات العودة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر إن اجتماعًا سيعقد في مدينة غزة اليوم بين الوفد الأمني المصري وأعضاء هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار.

وذكر مزهر وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية للمسيرة في تصريح صحفي أن الاجتماع يأتي في إطار تأكيد الهيئة على استمرار مسيرات العودة وحق شعبنا في كسر الحصار الظالم، ورفع الإجراءات العقابية عن القطاع.