جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار

الخميس 01 نوفمبر 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار



غزة / سما /

من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري طاع غزة مساء  اليوم الخميس لاستكمال ملفات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال .

و يضم الوفد  اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطنيي بالمخابرات المصرية والعميد همام ابو زيد للقاء قادة حركة حماس وهيئة العمل الوطني الفلسطني وقيادة مسيرات العودة.

وسيناقش الوفد الامني حسب جراءات تثبيت وقف اطلاق النار ومنع الاحتكاك على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون التطرق لوقف مسيرات العودة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر   إن اجتماعًا سيعقد في مدينة غزة اليوم  بين الوفد الأمني المصري وأعضاء هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار.

وذكر مزهر وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية للمسيرة في تصريح صحفي أن الاجتماع يأتي في إطار تأكيد الهيئة على استمرار مسيرات العودة وحق شعبنا في كسر الحصار الظالم، ورفع الإجراءات العقابية عن القطاع.

#الوفد الامني المصري #غزة #حصار

أخبار ذات صلة

السنوار- ارشيف

السنوار: مسيرة العودة مستمرة حتى التحرير وكسر الحصار

الحية - ارشيف

الحية : ابلغنا مصر تصميمنا على مسيرة العودة وكسر الحصار ولقاء القاهرة كان جيدا

حريق معبر كرم ابو سالم- ارشيف

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تصدر توضيحا حول احداث معبر كرم ابو سالم

مصر - حماس

صور : وصول الوفد الامني المصري الى غزة

هنية

صور : هنية والسنوار يستقبلان الوفد الامني المصري في غزة

مسيرة العودة - غزة

الوفد الامني المصري نقل رسالة من حماس الى اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

مسؤولون أتراك: هكذا جرى التخلص من جثة خاشقجي المقطعة

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن

مكسرات وحلقوم.. هذا ما عاد به المعجب إلى السعودية (صور)

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

روسيا والهند وإيران في طريقهم لإطلاق ممر بديل لـ"قناة السويس"

الأخبار الرئيسية

هنية وعزام - ارشيف

حماس والجهاد تؤكدان على عمق العلاقة بينهما وترسيخها على كل المستويات

الاحتلال يعلن عن عودة المنطقة العازلة بطول 300 متر على طول سياج قطاع غزة

رواتب -ارشيفية

مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس

حماس - اسرائيل

أنباء عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس والسيسي سيسعى لاقناع عباس بالاتفاق

الوفد الامني المصري

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مخطط مصري للمصالحة بين حماس وفتح