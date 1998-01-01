جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: سنعمل على تغيير الموقف الأوروبي المنافق

الخميس 01 نوفمبر 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنعمل على تغيير الموقف الأوروبي المنافق



القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إنه "سيعمل على تغيير الموقف المنافق والمعادي لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف قبيل توجهه إلى بلغاريا، "هذه عملية تستغرق وقتا، لكنني أؤمن بتحديد هدف والسعي من أجله بشكل منظم، وأعتقد أن هذا سيتحقق أيضا بمرور الوقت".

وتستمر زيارة نتنياهو إلى بلغاريا، عدة أيام حيث يلتقي مسؤولي عدة دول أوروبية.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن نتنياهو يرافقه زوجته سارة وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أنه سيلتقي رؤساء وزراء دول بلغاريا ورومانيا واليونان، إلى جانب الرئيس الصربي، حيث سيبحث معهم عددًا من القضايا.

أخبار ذات صلة

غزة- ارشيف

الاتحاد الأوروبي : جهود تبذل من كافة الأطراف لاحتواء الموقف الخطير في القطاع

الرئيس عباس

حقيقة خطة عباس و تجاهل الموقف الإسرائيلي

مجدلاني

الرئاسة تؤكد أن تصريحات مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

دحلان - ارشيف

دحلان: واشنطن وتل ابيب تتقاسمان الأدوار لتطويق و ترويض الموقف الفلسطيني

الجبير - ارشيف

الصالحي: موقف الجبير من خطة سلام أمريكية سخيف ويناقض الموقف العربي والاسلامي

الصفدي- ارشيف

الصفدي: الموقف الأردني بشأن القدس ليس آنيا والمرحلة القادمة أكثر صعوبة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

مسؤولون أتراك: هكذا جرى التخلص من جثة خاشقجي المقطعة

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

مكسرات وحلقوم.. هذا ما عاد به المعجب إلى السعودية (صور)

الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة الخميس

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار

رواتب -ارشيفية

مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس

حماس - اسرائيل

أنباء عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس والسيسي سيسعى لاقناع عباس بالاتفاق

الوفد الامني المصري

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مخطط مصري للمصالحة بين حماس وفتح

ماكرون

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن