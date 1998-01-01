أبو شهلا يبحث مع لجنة "فلسطين النيابية" سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا مع رئيس لجنة "فلسطين النيابية" يحيى السعود، خلال زيارته الرسمية إلى وزارة العمل الأردنية، سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرة الأردنية.

وأشاد أبو شهلا، خلال اللقاء، بدور الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وبدور وزارة العمل الأردنية في نقل خبراتها للجانب الفلسطيني عبر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات، خصوصا في التدريب المهني وصناديق التشغيل.

بدوره، قال السعود إن نهج الدولة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني هو دعم صمود الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وان الهم الفلسطيني حاضر دائما في لقاءاته وزياراته.

وشدد السعود على أهمية دعم صمود أهلنا في القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية فيها، مشيرا إلى أن اللجنة ستدعم أبناء الشعب الفلسطيني للحصول على فرص عمل.

يشار إلى أن لجنة "فلسطين النيابية" تضطلع بالنظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها، والاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ومتابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين، وشؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.