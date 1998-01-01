جيش الاحتلال يبدأ بتطبيق أولى خطوات التفاهمات مع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواصلة الأعمال لإقامة منطقة عازلة على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش "أفخاي أدرعي"، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتطبيق أولى التفاهمات بعد حرب 2014م، بإنشاء المنطقة العازلة على حدود القطاع، والبالغ عرضها 300 متر من السياج الفاصل.

وبالتوازي مع هذا الإعلان الذي يأتي قبل يوم من مسيرات الجمعة، أطلق جيش الاحتلال حملة إعلامية موجهة للفلسطينيين في القطاع، يطالبهم بعدم الاقتراب من منطقة السياج الفاصل.

وسبق هذا الإعلان، ما نقلته مصادر مطلعة على تفاصيل الوساطة الدولية والأممية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، إن تقدماً ملحوظاً طرأ على المباحثات بين "إسرائيل" وحماس برعاية مصرية في الأيام القليلة الماضية.