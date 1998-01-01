جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس

الخميس 01 نوفمبر 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، إنه من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة لصرف رواتب موظفيها.

ونقلت المراسلة السياسية لقناة "ريشت كان" العبرية عن المصدر الذي يشارك في القضية، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة لنقل تلك الأموال، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات للتوافق داخليا على آلية بهذا الشأن.

وأثير الجدل منذ أمس بشأن موافقة إسرائيل على تحويل المنحة القطرية في ظل التقارير من بعض وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية وكذلك العربية حول موافقة إسرائيل.

وشككت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلك الأنباء وقالت أن القضية لا زالت طور البحث.

ويرفض كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت تحويل الأموال ليد حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين أن بعض الوزراء الآخرين يؤيدون نقلها بشكل غير مباشر عبر الأمم المتحدة.

وقالت عضو الكابنيت إيليت شاكيد إنها تؤيد نقل الأموال عبر الأمم المتحدة، ولا توجد حاجة لجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للسكان في غزة.

#حماس #قطر #أموال

أخبار ذات صلة

محمد العمادي

العمادي : المنحة القطرية ستركز على أزمة الكهرباء وانشاء مشفى في رفح

محطة كهرباء غزة

طاقة غزة تحذر من تجدد ازمة الكهرباء :المنحة القطرية تنتهي خلال أيام

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

مصدر أمني إسرائيلي: نمتلك قدرات لم تكن بحوزتنا من قبل لمواجهة الأنفاق

نتنياهو سلمان - ارشيف

مصدر:سلام سعودي - إسرائيلي ..ضم مستوطنات وكيان اقل من دولة واتفاق مرحلي جديد

أبو حسنة: أموال المنحة السعودية قد تصل بأي لحظة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

مسؤولون أتراك: هكذا جرى التخلص من جثة خاشقجي المقطعة

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

مكسرات وحلقوم.. هذا ما عاد به المعجب إلى السعودية (صور)

الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة الخميس

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم و سيلتقي هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار

حماس - اسرائيل

أنباء عن تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس والسيسي سيسعى لاقناع عباس بالاتفاق

الوفد الامني المصري

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مخطط مصري للمصالحة بين حماس وفتح

ماكرون

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن

عباس السيسي - ارشيف

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ