مصدر إسرائيلي : من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية لحماس

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، إنه من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة لصرف رواتب موظفيها.

ونقلت المراسلة السياسية لقناة "ريشت كان" العبرية عن المصدر الذي يشارك في القضية، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة لنقل تلك الأموال، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات للتوافق داخليا على آلية بهذا الشأن.

وأثير الجدل منذ أمس بشأن موافقة إسرائيل على تحويل المنحة القطرية في ظل التقارير من بعض وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية وكذلك العربية حول موافقة إسرائيل.

وشككت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلك الأنباء وقالت أن القضية لا زالت طور البحث.

ويرفض كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت تحويل الأموال ليد حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين أن بعض الوزراء الآخرين يؤيدون نقلها بشكل غير مباشر عبر الأمم المتحدة.

وقالت عضو الكابنيت إيليت شاكيد إنها تؤيد نقل الأموال عبر الأمم المتحدة، ولا توجد حاجة لجعل الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة للسكان في غزة.