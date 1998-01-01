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الاحتلال يشرع بتجريف أراضي شوفة المحاذية لمستوطنة "افني حيفتس"

الخميس 01 نوفمبر 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الخميس، بأعمال تجريف واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" من جهتها الغربية، المقامة على أراضي قرى وبلدات شوفة وكفر اللبد وكفا بمحافظة طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي تحسين حامد ، إن جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة النطاق في هذه الأراضي المملوكة لعدد من مواطني قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، منهم ورثة عبد الكريم محمد دروبي، تمهيدا لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.

وأوضح حامد أن أراضي القرية التي باتت على مسافة صفر من المستوطنة تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة، من خلال العمل المتواصل والمستمر في مصادرة ما تبقى من اراضي المواطنين وتجريفها وشق الطرق فيها لصالح توسيع المستوطنة، التي أصبحت ضمن أكبر المستوطنات في الضفة.

#الاحتلال

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