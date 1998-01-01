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وزارة الخارجية: تُدين تصريحات ليبرمان بشأن (الطفرة) الاستيطانية بالبلدة القديمة في الخليل

الخميس 01 نوفمبر 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات التهويد الإستعماري المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وتُدين بشدة ما أدلى به وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بشأن تسريع أعمال البناء الإستيطاني وتعميقه في البلدة القديمة بالخليل، وبخصوص حصوله على (الموافقات القانونية اللازمة) لهذه (الطفرة) الإستيطانية كما وصفها.

    ترى الوزارة أن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته الإستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، مُعتبراً أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال والإستيطان يُشكل "شباك فرص" و "غطاء" لرسم خارطة مصالح إسرائيل الإستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين رفع صوتها عاليا والتحرك الجاد لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

#ليبرمان #وزارة الخارجية

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