المئات يعتصمون وسط الخليل رفضاً لقانون الضمان الإجتماعي

رام الله / سما /

انطلقت صباح اليوم الخميس، مسيرة وسط مدينة الخليل رفضاً لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية.

وردد المشاركون في الفعالية الاحتجاجية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي هتافات تطالب بتعديل بنود القانون، وشعارات لإنصاف العمال .

وهتف المشاركون في المسيرة "الشعب يريد اسقاط الضمان"، و "الشعب بيهتف في الميدان".

وقال مصعب زاهدة ممثل حراك الجنوب "نحن مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا ووقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، ونؤكد بأننا مستمرون في اعتصامنا".



واشار زاهدة الى قيام عدد من العمال بإحضار اغطية وخيم للاستمرار في الاعتصام.

