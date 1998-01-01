الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويشرع بحملة مخالفات وتنكيل واسعة بالمواطنين

القدس / سما /

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، ترافقها قوة عسكرية وشُرطية، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وشرعت بحملة مخالفات وتنكيل بالمواطنين.

وذكرت مصادر محلية في القدس، إن طواقم البلدية العبرية حررت مخالفات لبعض المحال التجارية بقيمة (475) شيقلا لكل محل بسبب وضع يافطات تحمل أسماء المحال، علماً أن المخالفة تتجدد بشكل تلقائي شهريا في حال عدم إزالة اليافطات.

في الوقت نفسه، صادرت نفس الطواقم كميات كبيرة من صناديق المياه من المحال التجارية، في حين شرعت شرطة الاحتلال بتحرير مخالفات مالية لأصحاب مركبات مارة في الشارع الرئيسي وسط حالة من التوتر الشديد تسود المخيم.

وقدر مراقبون أن هذه الحملات في مختلف مناطق القدس تأتي كعقاب للمقدسيين لعدم مشاركتهم في انتخابات بلدية الاحتلال في المدينة.