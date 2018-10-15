هيئة الأسرى تتقدم بالتماس "للعليا الاسرائيلية" لاسترداد جثمان الشهيد الياس ياسين

رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بالتماس لمحكمة العليا الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وذلك للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الياس صالح عبد ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وكانت الهيئة قد تقدمت في وقت سابق بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال الاسرائيلي لاسترداد جثمان الشهيد ياسين، لكن لم يتم الرد عليه.

يذكر بأن الشاب الياس ياسين كان قد استشهد بتاريخ 15/10/2018، أثناء عبوره الشارع على مفرق قرية حارس غرب مدينة سلفيت، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه.