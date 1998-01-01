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أول مصنع في العالم تشغله الروبوتات

الخميس 01 نوفمبر 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول مصنع في العالم تشغله الروبوتات



وكالات / سما /

طورت شركة صينية مستودعا مؤتمتا بالكامل، يتم تشغيله بواسطة الروبوتات، مع تدخل البشر بشكل ضئيل للغاية.

وتتم عمليات اختيار ورفع ونقل العناصر الثقيلة، بواسطة الآلات التي يتم التحكم بها وتعليمها من قبل "وحدات التحكم في الروبوت".

وتقوم الروبوتات بـ "التفكير" وعمليات صنع القرار وإرشاد الآلات الأخرى لأداء إجراءات معينة، ما يؤدي إلى تبسيط العملية وجعلها أكثر كفاءة.

وتقوم Mujin، وهي شركة ناشئة من جامعة طوكيو، بتطوير هذه التكنولوجيا على أمل تحقيق نظام الأتمتة الكامل. وقد حظيت باهتمام واسع النطاق في شهر يونيو، عندما دخلت في شراكة مع الشركة الصينية، JD.com، وكشفت النقاب عن مستودعها الجديد.

وتبلغ مساحة المنشأة الواقعة في شنغهاي، 40 ألف متر مربع، ويشغلها 20 روبوتا، تعمل على تنفيذ جميع الواجبات التي يكون العامل البشري مسؤولا عنها عادة.

وقال روزين ديانكوف، أحد مؤسسي شركة Mujin، إن "هدفي هو أتمتة المستودعات، حيث أن المخاوف من استخدام الروبوتات غير واقعية، ويمكنها خلق المزيد من الوظائف، وفقا للتاريخ".

واستطرد موضحا: "الشركات التي احتوت التشغيل الآلي، مثل تويوتا، أصبحت أكبر شركة سيارات في العالم الآن".

#الروبوتات #مصنع

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