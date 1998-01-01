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طرح عينة من تربة القمر للبيع

الخميس 01 نوفمبر 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرح عينة من تربة القمر للبيع



وكالات / سما /

يعرض مزاد سوثبي للبيع عينة من تربة القمر أوصلها إلى الأرض مسبار "لونا-16" السوفيتي.

وقال ناطق باسم دار مزادات "سوثبي" في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن صاحبة العينة هي، نينا إيفانوفنا كوروليوفا، زوجة مدير البرنامج الفضائي السوفيتي، سيرغي كوروليوف، والتي تلقتها من الحكومة السوفيتية تقديرا لدور زوجها في تحقيق البرنامج الفضائي.

وقد وضعت شظايا من تربة القمر بحجم يتراوح بين ميليمتر واحد وميليمترين داخل غلاف معدني خاص نقش عليه "عينات من تربة لونا-16".

وأشار الناطق إلى أن ما سيطرحه المزاد، في 29 نوفمبر، هو عينة خاصة وحيدة من تربة القمر سلمت رسميا إلى شخص ما. وكان شخص آخر لم يذكر اسمه قد اشتراها عام 1993 في مزاد سوثبي. وأضاف أن تلك العينة قد تباع في المزاد الحالي مقابل مبلغ يتراوح بين 700 ألف دولار ومليون دولار.

يذكر أن مسبار "لونا-16" السوفيتي أطلق، في 12 سبتمبر عام 1970، من قاعدة "بايكونور" الفضائية ليصل المدار القمري، في 17 سبتمبر، وعاد في 24 سبتمبر في نفس العام.

#القمر #تربة

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