سفير مصري جديد في إسرائيل الأسبوع القادم

القدس المحتلة / سما /

يُقدم خالد محمود عزمي، الأسبوع القادم، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفيرا لمصر في تل أبيب.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) الخميس، إن عزمي سيخلف السفير حازم خيرت الذي “أُحيل إلى التقاعد، وغادر البلاد قبل عدة أشهر”.

وأضافت أن عزمي سيقدم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد المقبل، تمهيدا لتقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وكانت إسرائيل ومصر قد وقعتا معاهدة سلام في العام 1979.

واستنادا إلى هيئة البث الإسرائيلية فإن عزمي سيكون السفير المصري السابع لدى إسرائيل منذ التوقيع على معاهدة السلام.

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، مصادقة لجنة التعيينات فيها على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل في مصر خلفا للسفير الحالي دافيد غوفرين.

ومنذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، تم تعيين 11 سفيرا إسرائيليا في مصر، ولكن أورون هي أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع إلكتروني تابع لها، يوم الثلاثاء، إن أورون هي ثاني امرأة اسرائيلية تعمل سفيرا لبلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن.

وأضافت: “تعتبر أميرة أورون دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت العمل في وزارة الخارجية منذ 27 عاما، وعملت سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة”.

وتابعت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن أورون درست “الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية”.