اللوح : الرئيس يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

القاهرة /وكالات/



أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأشار السفير دياب اللوح إلى وصول فخامة الرئيس محمود عباس ظهر يوم غد الجمعة الثاني من نوفمبر ، وأن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين فخامة الرئيس محمود عباس و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على دوام و عمق التعاون والتباحث بين القيادتين في كافة التطورات السياسية والميدانية.