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إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مخطط مصري للمصالحة بين حماس وفتح

الخميس 01 نوفمبر 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن مخطط مصري للمصالحة بين حماس وفتح



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الاسرائيلي، صباح الخميس، عن تفاصيل مخطط أعدته المخابرات المصرية لتحقيق المصالحة بين حركة حماس وحركة فتح.

وقالت الإذاعة: إن مصر وحماس استكملتا المخطط خلال الاسبوعين، وهما ينتظران الأن رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشارت إلى أن رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق هو من يقود الاتصالات بين الجانبين، حيث زار وهو وفريقه غزة ورام الله واسرائيل 4 مرات في الاسبوعين الماضيين.

وينص المخطط، على مصالحة تدريجية بين فتح وحماس، مع ضمانات وجداول زمنية مفصلة ومكتوبة، وستتحمل السلطة الفلسطينية في البداية المسؤولية المدنية عن قطاع غزة والوزارات الحكومية.

وفي مرحلة أخرى، ستتسلم إدارة الشرطة والمعابر الحدودية، وفي غضون بضع سنوات سيتم الحديث حول قضية الجناح العسكري لحماس.

ومن المقرر أن يصل اليوم الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة للتباحث مع حركة حماس في هذا الأمر.

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