الرجوب يبحث مع رئيس الفيفا آلية إيجاد ضمانات لحق الاتحاد بتطوير اللعبة على أرضه

رام الله / سما /

بحث اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني انفانتينو، آلية إيجاد ضمانات لحق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتطوير كرة القدم على أرضه دون معيقات، ولحل المشكلات التي تواجه مسيرة التطوير المتمثلة بالجرائم والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية المتواصلة بحق عناصر اللعبة.

وكان الرجوب قد التقى انفانتينو في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الاسيوي لكرة القدم ال 28، بحضور أمين عام الاتحاد الدولي فاطمة سامورا، والقائم بأعمال أمين عام الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي، والمدير التنفيذي للاتحاد فراس ابو هلال.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء كافة المشكلات والمعيقات التي تواجه تطور مسيرة كرة القدم الفلسطينية، والمتمثلة في ممارسات الاحتلال بحق عناصر اللعبة في الوطن، إلى جانب مظاهر العنصرية التي يقترفها بحق اللاعبين والخبراء من خارج فلسطين برفضه منحهم التصاريح اللازمة للدخول إليها، إضافة لإعاقته لحركة المعدات والتجهيزات الرياضية.

وأكد الرجوب على مواصلة تطوير كرة القدم والنهوض بها وتوفير كافة أسباب النجاح لها، مشدداً بالوقت ذاته على أهمية دور الفيفا في عملية التطوير من خلال حماية عناصر اللعبة في فلسطين، وتذليل العقبات التي يواجهها الرياضيون.

ووجه الرجوب الدعوة لانفانتينو لزيارة فلسطين للاطلاع عن قرب على مشاكل الكرة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى التقى الرجوب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم، وأطلعه على ما تمر به كرة القدم في فلسطين، وما تواجهه من محاولات الاحتلال عرقلة لكافة جهود التطوير.

بدوره أكد بن ابراهيم دعمه لكافة مطالب الاتحاد الفلسطيني بتطوير اللعبة وحمايتها، ومؤكدا على موقفه الداعم دوما لحقوق الاتحاد الفلسطيني بتطوير الكرة على أرضه، ومساندته في وجه كافة محاولات عرقلة عجلة التطوير وايقافها.