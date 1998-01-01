العصافرة إلى موسكو للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة

رام الله / سما /

غادر ارض الوطن الثلاثاء فوزي العصافرة رئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، متوجها إلى العاصمة الروسية - موسكو للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة AIBA، الذي سيعقد في الثاني والثالث من تشرين الثاني، ويعقد الكونغرس اجتماعه في هذا التوقيت لإجراء الانتخابات لدورة 2018-2022 لاختيار رئيس للاتحاد الدولي للملاكمة ونوابه في القارات وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد

وأوضح العصافرة بأنه يعمل بتوجيهات رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب في هذا الحدث الدولي الهام، وسيبذل قصارى جهده من خلال موقعه في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة من اجل توحيد الصوت العربي باتجاه تحقيق الانجاز والسعي بكل جهد ممكن نحو تمثيل مشرف للعرب ضمن منظومة الاتحاد الدولي الجديدة، كما حدث بالانجاز العربي الفريد في انتخابات الاتحاد الأسيوي للملاكمة في كازاخستان عام 2014 .