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نادي الأسير ومؤسسة طباق يوقعان اتفاقية تعاون وعمل مشترك

الخميس 01 نوفمبر 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة طباق للنشر والتوزيع اتفاقية تعاون وعمل مشترك مكرّسة لطباعة وتوزيع المنتج الثقافي والإبداعي والفني الذي ينتجه الأسرى الفلسطينييون والأسيرات داخل المعتقلات وخارجها.

وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس على أن الاتفاقية تتطلع إلى دعم المنتج الثقافي والإبداعي والفني الذي ينجزه الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، سيما الروايات والأبحاث والدراسات ودواوين الشعر، وذلك بعد إخضاعها للدراسة والتدقيق والمراجعة اللغوية من قبل مؤسسة طباق لتمكين جمهور القراء الفلسطينيين والعرب من مطالعة محتوى فلسطيني خال من الأخطاء والتكرار، وللمساهمة في مراكمة الوعي العام في مجال العمل المستهدف، وتكثيف الجهد المشترك لتعميق المعرفة المحلية والعربية والعالمية بعالم الأسرى والتعرف على تفاصيل حياتهم قبل الأسر وخلاله وبعده.

وأوضح نادي الأسير أنه بموجب الاتفاقية نفسها؛ ستتلقّى مؤسسة طباق الكتب المرشحة للنشر من نادي الأسير، ولها الحق في رفض طباعة أي منتج يعارض سياستها في النشر؛ إلى ذلك سيقوم نادي الأسير بتزويد مؤسسة طباق بالعمل المرشح للطباعة، مع الحرص على عدم  تعاقد الكاتب مع أي دار نشر أخرى لطباعة عمله الذي فوض نادي الأسير بطباعته ونشره وتوزيعه بموجب هذه الاتفاقية.

كما أكدت "طباق" على أنها ستقوم بتقييم العمل المقدم لها (فنياً وأدبيا) وتبلغ نادي الأسير بقرارها خطياً، لتقدم نسخة منه لصاحب الكتاب المرشح، ليستفيد منها في تطوير عمله، في حال كان هناك ملاحظات من المفيد أن يعرفها.

وفي حال تنفيذ الطباعة فإنها ستتم وفقاً لأحدث طرق ووسائل إعداد وطباعة  الكتب العصرية، بما في ذلك التدقيق اللغوي وإعداد الأغلفة والمونتاج وتحديد عدد النسخ والطبعات بما يكفل تقديم أدب المعتقلات للمتلقي والقارىء العربي والعالمي بأجمل صورة ومحتوى، ومن ثم توزيعه داخل الوطن وخارجه وفقا لسياسة طباق التسويقية.

#نادي الأسير

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