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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة ويعيد اعتقال أسير فور الإفراج عنه

الخميس 01 نوفمبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الخميس، 12 مواطنا غالبيتهم أفراد من عائلتين من رام الله، وبيت لحم، كما وأعادت اعتقال الأسير يعقوب أبو عصب (47 عاماً) من القدس، فور انتهاء محكوميته البالغة سبعة أعوام، والاستعداد للإفراج عنه من أبواب سجن "النقب".

وبيّن نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد شريتح من بلدة المزرعة الغربية من رام الله، ونجليه: ياسر، وثائر، وهو مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين،

 كما واُعتقل كل من: شاهد علي أبو ليلى وأدهم إبراهيم لدادوة من البلدة ذاتها، فيما اعتقل يحيى بدر أبو عليا من بلدة المغيّر.

واعتقلت تلك القوات الأسير المحرّر الصّحفي نضال أبو عكر، ونجله محمد من مخيم الدهيشة في بيت لحم، علماً أن الصّحفي نضال كان قد أمضى نحو (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، بينها (11) عاماً إدارياً.

فيما اُعتقل الشابان محمد أمجد سعيد زكارنة ومجيد محمد علاونة من جنين، ونصر محمد طاهر نعالوة من طولكرم، وأنس رصرص من الخليل.

#الاحتلال

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