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النائب العام السعودي غادر أسطنبول ومعه اربعة طرود من “المكسرات”

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام السعودي غادر أسطنبول ومعه اربعة طرود من “المكسرات”



اسطنبول / وكالات/


نقلت تقارير اعلامية دولية عن مصادر  خاصة القول بان  مسئول الإدعاء السعودي الذي غادر تركيا مؤخرا في إطار التحقيق بملف اغتيال جمال خاشقجي حمل معه مجموعة لافتة من الأغراض اثناء المغادرة  .
وأستقل  النائب العام السعودي سعود المعجب طائرة خاصة اقلته من اسطنبول إلى الرياض بعد إعلان الجانب التركي إخفاق التعاون بين الطرفين.
 ونقلت محطة سي إن إن الامريكية عن وكالة الأناضول التركية ان  المعجب جاء إلى صالة الشخصيات الهامة في مطار أتاتورك الدولي، ولم يُجب على أسئلة الصحفيين”.
 مضيفة أن “4 أشخاص وصلوا إلى صالة الشخصيات الهامة بالمطار قبيل وصول المعجب، ومعهم 5 حقائب مرقمة، وأغراض شخصية، و4 طرود من المكسرات، حيث تم تمريرها من جهاز كاشف حقائب “.(X-Ray) ونقلها إلى الطائرة”.
 

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