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الاحتلال يعتقل مدير دائرة الاعلام في هيئة الأسرى ووالده وشقيقه

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مدير دائرة الاعلام في هيئة الأسرى ووالده وشقيقه



رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الخميس، مدير دائرة الاعلام في الهيئة الصحفي ثائر شريتح، ووالده وشقيقه من منزلهم بقرية المزرعة الغربية في رام الله.

وأوضحت الهيئة أن عملية اعتقال عائلة شريتح، جاءت بعد اقتحام منزلها الساعة الثانية والنصف فجراً، وتفتيشه والحاق اضرار بمحتوياته.

ولفتت الهيئة أن اعتقال عائلة شريتح جاءت ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قرية المزرعة الغربية، والتي تخللها اطلاق الرصاص على عدة أشخاص خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

يشار الى أن الصحفي شريتح كان قد تم اعتقاله خلال شهر آذار الماضي وتم الافراج عنه فيما بعد .

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