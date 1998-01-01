جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تركي الفيصل: الغضب الأمريكي يهدد العلاقات مع الرياض

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي الفيصل: الغضب الأمريكي يهدد العلاقات مع الرياض



واشنطن/وكالات/

حذر الرئيس السابق للمخابرات السعودية تركي بن فيصل من أن الغضب الأمريكي الذي "يشيطن المملكة" في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال الأمير تركي، في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أمس الأربعاء: "نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل".

وأشار إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وقال: "ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد".

وأضاف أن قتل خاشقجي: "المأساوي غير المبرر.. هو موضوع الهجمة على السعودية وشيطنتها بنفس نمط الأزمات السابقة. شدة الهجمة والجلبة المحيطة بها جائرة بنفس القدر". وتابع: "إخضاع علاقتنا لهذه القضية أمر غير صحي على الإطلاق".

وعمل الأمير تركي، الذي كان خاشقجي مستشارا له يوما ما، سفيرا للسعودية في لندن وواشنطن أيضا. وهو يرأس مركزا للبحوث الإسلامية يحمل اسم والده الملك الراحل فيصل.

المصدر: رويترز

#خاشقجي #تركي الفيصل #اميركا

أخبار ذات صلة

الأمير تركي الفيصل

الأمير تركي الفيصل: لهذا السبب قابلت رئيس الموساد

تركي الفيصل خلال المؤتمر

تركي الفيصل يتحدث عن "كواليس" واشنطن والرياض قبل إعلان قرار ترامب حول القدس

قصر سعود الفيصل

قصر سعود الفيصل في لوس أنجليس معروض للبيع بـ110 ملايين دولار (صور)

الامير خالد الفيصل

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

الفيصل

الفيصل استمع لتسجيل قتل وتقطيع خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

تميم ومحمد بن سلمان - ارشيف

الرياض تؤكد : لا مصالحة مع الدوحة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

عامل يعثر على "حجر هائل" من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة الخميس

روسيا توجه انذارا لـ"اسرائيل" بالتوقف عن الاعمال الاستفزازية في سوريا

مسؤول إسرائيلي: هاجمنا سوريا نهارًا ولم ينتبه أحد

الأخبار الرئيسية

ماكرون

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن

عباس السيسي - ارشيف

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

زياد النخالة - ارشيف

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

تركيا تكشف رسمياً : هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق