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التحالف العربي يحشد 30 الف جندي قرب الحديدة في اليمن

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي يحشد 30 الف جندي قرب الحديدة في اليمن



صنعاء /وكالات/

ذكرت مصادر عسكرية محلية أن التحالف الذي تقوده السعودية نشر نحو 30 ألف جندي جنوبي مدينة الحديدة باليمن، للضغط على الحوثيين للعودة إلى محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة.

وقال أحد المصادر أمس الأربعاء: "جرى إرسال آلاف الجنود اليمنيين المدربين على يد التحالف إلى مشارف الحديدة بالإضافة إلى نشر أسلحة حديثة تشمل مركبات مدرعة ودبابات.. استعدادا لعملية كبيرة في الأيام المقبلة".

وذكر سكان لرويترز أن الحوثيين نشروا أيضا قوات في وسط مدينة الحديدة عند الميناء وفي الأحياء الجنوبية تحسبا لأي هجوم.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث استئناف محادثات السلام في سبتمبر، وهو ما زاد المخاطر من تجدد الهجوم على المدينة الواقعة على البحر الأحمر، وهي الميناء الرئيسي للبلاد وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الأجنبية.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام، التي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة، ما زاد من الضغوط على السعودية، في وقت تواجه فيه غضبا عالميا من جراء مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر.

المصدر: رويترز

#التحالف #الحوثي #الحديدة

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