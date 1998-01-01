خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا جديدا

الرياض /وكالات/

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين عدد من القضاة بديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف أمس الأربعاء: "إن الأمر الملكي تضمن تعيين ثلاثة قضاة على درجة ( قاضي/ ب)، و قاضيين على درجة (ملازم قضائي)".

وأكد على أن الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية تعكس "حرص القيادة الرشيدة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها، للوصول إلى التطلعات السامية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبما يسهم بتكوين قضاء إداري متميز وناجز".