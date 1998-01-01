ترامب: السعوديون لم يخدعوني بشأن قضية خاشقجي

واشنطن/وكالات/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتقد أن السعوديين خدعوه بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب ردا على سؤال الصحفيين بهذا الخصوص: "لم يخدعوني.. لا. وآمل بأن تترتب الأمور".

وتابع: "لدينا حقائق وأمور كثيرة كنا نتابعها، وهم لم يخدعوني، بل ربما خدعوا أنفسهم. فسنرى كيف ستتطور الأمور".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح بأن لدى واشنطن أسئلة عديدة لا تزال دون أجوبة. وأضاف أن ما تطلبه الولايات المتحدة من السعودية وتركيا هو المساعدة في الوصول إلى الحقيقة.

وفي الوقت ذاته أكد أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالسعودية منذ فترة طويلة.