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وزير الدفاع القطري: رفعة قطر من رفعة تركيا

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع القطري: رفعة قطر من رفعة تركيا



الدوحة/وكالات/

التقى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية نائب وزير الدفاع التركي محسن درا، على هامش مشاركة الأخير في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2018" بالدوحة.

 

وناقش الطرفان خلال اللقاء "قضايا حجم التبادل التجاري في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين".

 

وعبر الوزير القطري عن امتنانه بالعمل مع تركيا في المجال الدفاعي، قائلا إن "رفعة قطر من رفعة تركيا ورفعة تركيا من رفعة قطر".

وأشار محسن درا إلى أن "العلاقة بين تركيا وقطر تتجاوز كونهما حليفتين إلى أنهما دولتان شقيقتان، ونحن نرى نتائج هذه الأخوة على أرض الواقع".

 

وأوضح أن "تركيا وقطر متفقتان على القيام بتعاون قوي وفعال في مجال الصناعات الدفاعية ورفع حجم الاستثمار في تركيا، سواء كان في القطاع العام أو الخاص".

يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رافق نائب وزير الدفاع التركي في جولته على الشركات التركية المشاركة في المعرض.

المصدر: الأناضول

#قطر #تركيا #تعاون

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