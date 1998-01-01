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الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الأغوار الشمالية

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على جرارين زراعيين، في منطقة "الحديدية"، بالأغوار الشمالية، لمواطنين اثنين من مدينة طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم الحديدية، واستولى على جرارين يعودان للمزارعين حامد رزق دراغمة، ومفضي لافي صوافطة من طوباس.

وأشار إلى أن المزارعين كانا يريدان حراثة الأراضي؛ تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل البعلية.

يذكر أن الاحتلال يتبع اسلوب الاستيلاء على المعدات الزراعية للمواطنين في الأغوار؛ بهدف ترحيلهم عنها، في وقت يتمتع فيه المستوطنون بحماية جنود الاحتلال ذاتهم، أثناء تواجدهم في تلك المناطق.

#الاحتلال

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