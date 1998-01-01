جنين: الاحتلال يعتقل شابين من قباطية وينهب مبلغا ماليا

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اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، شابين من قباطية جنوب جنين

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد أمجد زكارنة، مجيد محمد علاونة الترك، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت تلك القوات منزل الأسير علاء جمال حنايشة، وفتشته، ونهبت قبل انسحابها مبلغا ماليا بقيمة 12 ألف شيقل.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة، تخللها اطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في محيط الحسبة، ووسط البلدة.