جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الادارة الامريكية تشيد بعلاقات عربية "دافئة" مع إسرائيل

الخميس 01 نوفمبر 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الامريكية تشيد بعلاقات عربية "دافئة" مع إسرائيل



واشنطن / وكالات /

 أشاد المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الأربعاء، بالعلاقات التي وصفها بـ "الأكثر دفئًا" بين إسرائيل ودول عربيّة.

وقال غرينبلات: رأينا في الأيام الماضية من شركائنا في البحرين وعُمان والإمارات، تصريحات وإيحاءات تشير إلى علاقات أكثر دفئًا مع إسرائيل.

وأضاف أنّ الاستقرار في المنطقة يجعلها أكثر قوة وازدهارًا "إنّه أمر جيّد للجميع".

وأشار غرينبلات في تغريدة أخرى، إلى أنّه يتطلّع للعودة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، كجزء من الالتزام بالمشاركة المثمرة.

وقبل أيام، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سلطنة عمان بعد دعوة رسمية من السلطان قابوس.

أخبار ذات صلة

كوشنير وغرينبلات

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

اونروا

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

الادارة الامريكية تنفي التوصل لاتفاق هدنة بين حماس و إسرائيل

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

الادارة الامريكية تكشف عن موعد طرح صفقة القرن

غرينبلات - ارشيف

الادارة الامريكية تشكر قطر ومصر واسرائيل و السبب غزة ..

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس

هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

عامل يعثر على "حجر هائل" من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

الوفد الأمني المصري يعود إلى غزة الخميس

روسيا توجه انذارا لـ"اسرائيل" بالتوقف عن الاعمال الاستفزازية في سوريا

مسؤول إسرائيلي: هاجمنا سوريا نهارًا ولم ينتبه أحد

الأخبار الرئيسية

ماكرون

القناة العبرية العاشرة: صفقة قرن جديدة في طريقها إلى العلن

عباس السيسي - ارشيف

قناة عبرية: تأجيل فرض عقوبات جديدة مهد للقاء عباس بالسيسي في شرم الشيخ

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

زياد النخالة - ارشيف

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

تركيا تكشف رسمياً : هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق