الادارة الامريكية تشيد بعلاقات عربية "دافئة" مع إسرائيل

واشنطن / وكالات /

أشاد المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الأربعاء، بالعلاقات التي وصفها بـ "الأكثر دفئًا" بين إسرائيل ودول عربيّة.

وقال غرينبلات: رأينا في الأيام الماضية من شركائنا في البحرين وعُمان والإمارات، تصريحات وإيحاءات تشير إلى علاقات أكثر دفئًا مع إسرائيل.

وأضاف أنّ الاستقرار في المنطقة يجعلها أكثر قوة وازدهارًا "إنّه أمر جيّد للجميع".

وأشار غرينبلات في تغريدة أخرى، إلى أنّه يتطلّع للعودة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، كجزء من الالتزام بالمشاركة المثمرة.

وقبل أيام، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سلطنة عمان بعد دعوة رسمية من السلطان قابوس.