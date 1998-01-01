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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

الخميس 01 نوفمبر 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية



رام الله / سما /

نفّذ جنود الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت 14 مواطنًا على الأقل.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل الشاب نصر محمد الطاهر من منزله داخل في حارة النعالوة بضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشابين مجيد علاونة الترك، ومحمد أمجد زكارنة من منزلهما في بلدة قباطية جنوب غرب جنين. وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال صادر 32 ألف شيقل من منزل المواطن جمال حنايشة في البلدة.

وصادر جنود الاحتلال مبلغ 1650 شيقلًا من منزل الأسير المحرر أمجد حنش في واد النقار بقلقيلية.

وفي مدينة نابلس، قالت المصادر إنه جرى اعتقال الشاب قسام قنديل من منزله في مخيم عسكر القديم. فيما سلّم الاحتلال الشبّان وليد سائد منصور، وقصي ياسر عامر، وعرفات ياسر عامر ومحمد طاهر عامر، من قرية كفر قليل، استدعاءات لمراجعة المخابرات.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، إثر اعتقال عدة شبّانٍ من منازلهم، عُرف منهم: شاهد علي أبو ليلى، وأحمد رباح حنون، محمد شريتح، ثائر محمد شريتح، ياسر محمد شريتح، أدهم إبراهيم لدادوة.

وأشارت مصادر محليّة لاعتقال يحيى بدر أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

وفي بيت لحم، أضافت المصادر أنّ الاحتلال اعتقل الأسير المحرر نضال أبو عكر، القياديّ في الجبهة الشعبية من مخيم الدهيشة، وكذلك محمد نضال أبو عكر.

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيليّ، المواطن أنس رصرص من الخليل جنوب الضفة الغربية.

#الاحتلال #اعتقال #الضفة

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