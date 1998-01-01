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روسيا توجه انذارا لـ"اسرائيل" بالتوقف عن الاعمال الاستفزازية في سوريا

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا توجه انذارا لـ"اسرائيل" بالتوقف عن الاعمال الاستفزازية في سوريا



موسكو/وكالات/
 بعثت روسيا، اليوم الأربعاء، برسالة تحذير إلى الاحتلال الإسرائيلي، تطالبه بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية في سوريا.
 
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنه في ضوء تزويد الروس لسوريا بأول أنظمة مضادة للطائرات من طراز S-300، أصدرت وزارة الدفاع الروسية تحذيرا قاسيا لإسرائيل تطالبها بعدم القيام بأعمال استفزازية في سوريا.
 
ونقلت الصحيفة العبرية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كونشكوف قوله: "نعتقد أنه من الأفضل التفكير في الوضع الحالي في المنطقة بشكل صحيح، وتجنب الأعمال الاستفزازية على أراضي سوريا".
 
وأضاف كونشنكوف أن المستشارين العسكريين الروس يواصلون تدريب القوات السورية على تشغيل نظام "إس 300".
 
وكانت العلاقات الروسية الإسرائيلية شهدت تصعيدًا في الآونة الأخيرة، على خلفية إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية، استهدفتها الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ، خلال تصديها لضربات استفزازية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا.
 
يشار إلى أن روسيا زودت مؤخرا النظام السوري ببطاريات S-300 الأمر الذي أغضب تل أبيب بشدة.
 

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