جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس تزعم: حماس وإسرائيل كانتا على وشك توقيع اتفاق لولا "صواريخ الجهاد"

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تزعم: حماس وإسرائيل كانتا على وشك توقيع اتفاق لولا "صواريخ الجهاد"



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وحماس كانتا على شفا التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار طويل المدى نسبياً، خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التصعيد الأخير الذي تضمن إطلاق صواريخ  تجاه المستوطنات الإسرائيلية أفشل هذه المباحثات.
ووفقاً لصحيفة "هآرتس"العبرية ، أوضح المصدر بأن الأيام المقبلة ستكون حساسة جداً، حيث أن أي جولة تصعيد ، قد تجلب رداً عسكرياً إسرائيلياً شديداً ضد القطاع، الأمر الذي من شأنه إفشال جميع جهود التوصل إلى تهدئة طويلة.
وأضاف المصدر بأن هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يؤمنون بضرورة استنفاذ جميع الحلول البديلة قبل الإقدام على تنفيذ أي عمل عسكري ضد غزة.

أخبار ذات صلة

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

الشهيد محمد القوقا

يديعوت تزعم : "القوقا" هو المسؤول عن تحسين قدرات حماس الصاروخية

تفاصيل رسالة الحكومة المصرية لـ"حماس" عبر "الجهاد الاسلامي"

تقرير : حماس وإسرائيل تدخلان مرحلة "عض الأصابع"

عباس كامل

مسودة اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل لخمس سنوات شبه جاهزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

مقال بقلم “عاهل الأردن” يثير ضجة: سألوا.. “أين الملك؟” وأنا أمامهم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس بن سعيد

حماس ترد على مخرجات المجلس المركزي

مستوطنو غلاف غزة: نعيش ظروفاً لا تطاق

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في غزة

عامل يعثر على "حجر هائل" من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

الأخبار الرئيسية

عباس

كان العبرية : الرئيس عباس يزور القاهرة للقاء السيسي!!

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

زياد النخالة - ارشيف

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

تركيا تكشف رسمياً : هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق

سرايا القدس - ارشيف

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس