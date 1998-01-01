مقتل زوجة الكاتب خيري منصور في عمان

وكالات/سما/

قتلت اليوم الاربعاء زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور، الكاتبة امل منصور طعنا داخل منزلها في ضاحية الرشيد في العاصمة الاردنية عمان.

ووفقا لبعض المصادر فان عاملة المنزل وهي من أوغندا، وتعمل في منزل الكاتب والاديب المرحوم خيري منصور منذ 13 عاما، سعت الى مغادرة الاردن بصورة مفاجئة، وحين وصلت المطار للسفر، طلب منها موظفو الجوازات في المطار ابراز موافقة مشغلها فاعطتهم رقم هاتف المنزل ولكنهم حين اتصلوا بالمنزل لم يُجب أحد عليهم، ولكنهم توصلوا الى ابن المرحوم خيري منصور، الذي استغرب رحيل مدبرة المنزل بشكل فجائي، فتوجه الى المنزل ليجد والدته مقتولة فاتصل بالمطار، حيث قاموا بتوقيف العاملة المنزلية، ما يثير الشبهة في تورطها بهذه الجريمة.

وكان الكاتب خيري منصور وهو من مواليد بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، وابعدته سلطات توفي قبل نحو شهر عن 73 عاما في الاردن.