رأفت يدعو "الامارات الخليجية" الى وقف التطبيع فوراً

غزة/سما/

أدان صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشده إقدام دولة الإمارات العربية على تطبيع علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك باستقبالها أمس "أيوب قرا" وزير الاتصالات الإسرائيلي وقبل ذلك بأيام "ميري ريغف" وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية ابو ظبي.



وقال رأفت في بيان له اليوم الاربعاء: "من المعيب ان يتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في الدول العربية وفلسطين العربية ترزح تحت ظلم الاحتلال وبطشه، وان تصبح الدول العربية مسرحا لإلقاء خطب مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يستبيحون ارضنا ويقتلون أطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيوخنا، فزيارة أيوب قرا وزير الاتصالات الإسرائيلي لدولة الامارات والقاءه كلمة إسرائيل في "مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في مركز دبي التجاري العالمي هو تطبيع مجاني يمنح لإسرائيل".



ودعا رأفت دولة الامارات العربية وغيرها من دول الخليج الى وقف التطبيع فوراً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بقرارات جامعة الدول العربية وبمبادرة السلام العربية التي اشترطت العلاقات مع دولة الاحتلال بعد حل الصراع العربي- الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال بشكل نهائي وكامل عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتامين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بالقرار رقم 194.