فلسطينيات تنفذ جلسة بعنوان الفرص والتحديات التي تواجه الصحافيات

غزة/سما/

نفذت مؤسسة فلسطينيات اليوم، جلسة حول مكافحة الفساد من خلال الكتابة الصحافية، وذلك في مقر جمعية الفتيات المبدعات بمدينة نابلس، بحضور 15 صحفية وذلك ضمن مبادرة الإعلاميات يسائلن 2 – تمكين الإعلاميات الفلسطينيات، التي تنفذها فلسطينيات بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وحوارات نادي الاعلاميات بالتعاون مع هينرش بل الألمانية.

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان الفرص والتحديات التي تواجه الصحافيات، ورفع الوعي حول قضايا الفساد وكيفية محاربتها عن طريق الكتابة الصحفية، ما يمكن أن يقدمه نادي الإعلاميات الفلسطينيات في الضفة الغربية من فرص ودعم للصحفيات.

وهدفت اللقاء مناقشة الدعم اللازم للصحافيات، بالإضافة إلى رفع وعي الصحافيات حول الفساد وأشكاله وكيفية محاربته عن طريق تقارير المساءلة والتحقيقات والقصص، والفرص التي يقدمها النادي من تدريبات رفع القدرات وتمكين في العمل الصحفي، وأيضا مواجهة بعض التحديات.

وأوضحت الصحفيات في الجلسة إن أبرز التحديات التي تواجههن قلة فرص التوظيف، قلة الاجور، العمل الحر الذي يخلو من استمرارية وجهة حماية ودعم، قلة فرص تدريب الخريجات الجدية حيث لا يؤخد بعين الاعتبار تمكين الخريجات من مهنة الصحافة ويقتصر وايضا استغلال الخريجات. وأضفن إن من التحديات أيضًا ضرورة رفع الوعي حول قضايا الفساد، والتركيز على القضايا عن طريق التحقيقات والقصص وتقارير المساءلة، وناقشوا مؤتمر الإعلاميات يتحدثن 3 الذي سيُعقد بالتزامن مع غزة عبر الفيديو كونفرنس والاطلاع على إعلان استقطاب الأوراق لتقديم أوراق عمل للمحاور التي سيتناولها المؤتمر.