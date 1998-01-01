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ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إنه يعارض بشدة دخول الأموال إلى قطاع غزة، في ظل حكم حركة حماس.
وقال ليبرمان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: لا أؤمن بأي تسوية مع حركة حماس، وأعارض بشدة إدخال الأموال القطرية إلى غزة، وأنا أعترض لو حدث ذلك.
وأضاف ليبرمان: بمجرد عبور الأموال سيتم استخدامها في إرهاب إسرائيل، وفق زعمه.
من جهتها كشفت القناة 20 الإسرائيلية، عن أنه جرى صباح اليوم، مناقشة أمنية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقد نفى مصدر سياسي رفيع نبأ طرح مسألة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة لحماس خلال المناقشة.
وأضاف المصدر، أن مثل هذا القرار يجب أن يمر بموافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (كابينت) وأن هناك في الوقت الحالي ثلاثة وزراء على الأقل يعارضون بشدة هذه الخطوة.
يذكر، القناة الإسرائيلية الثانية عشر، نشرت ما قالت إنه رسالة تحذير جديدة من حركة حماس لإسرائيل أرسلها زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.
وقالت القناة: إن السنوار أرسل رسالة للطرف المصري طالب فيها بضرورة سماح إسرائيل بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة
وحسب القناة، فقد شدد على أن هذا يجب أن يحدث بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتصعيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.
وأضافت القناة: "رفعت حماس من مطالبها في وثيقة أرسلها زعيم الحركة يحيى السنوار إلى مصر طالب إسرائيل بتحويل 15 مليون دولار شهريا لقطاع غزة وإلا التصعيد".
 
#ليبرمان #قطر #حماس

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