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المالية ترد على الأنباء المتداولة حول زيادة جمارك السيارات

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية ترد على الأنباء المتداولة حول زيادة جمارك السيارات



رام الله/سما/

 

 

 

 

 

نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، اليوم الأربعاء، اية زيادة في جمارك السيارات، مكذبا ما اشيع عن قرار برفعها إلى 100%.

وقال حنش، "هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي السيارات، سواء الجديدة او المستعملة، حيث قامت الادارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول".

وتبلغ الجمارك على السيارات 50% للسيارات ذات المحركات دون 2000 سي سي، و75% للسيارات ذات المحركات ما فوق ذلك.

قرار رفع الجمارك هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية".

وعن الاجتماع الذي عقد مع مستوردي السيارات، قال حنش "الاجتماع كان للتباحث حول اوضاع المستوردين، وهو

 

وعن الاجتماع الذي عقد مع مستوردي السيارات، قال حنش "الاجتماع كان للتباحث حول اوضاع المستوردين، وهو اجتماع دوري في نهاية كل عام، حيث تقوم الجمارك في مثل هذا الوقت من كل عام بوضع الآليات ونسب الاستهلاك والقيم للمركبات المستوردة".

واضاف: تعليماتنا لمستوردي السيارات هي الالتزام بقانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على الالتزام بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كافة التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والالتزام بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وبمسك حسابات نظامية واصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية لأغراض احتساب ضريبة القيمة المضافة.

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