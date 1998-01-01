تعرف على نتائج انتخابات السلطات المحلية في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

تظهر نتائج الانتخابات للسلطات المحلية في "إسرائيل" التي جرت أمس الثلاثاء، بقاء بعض رؤساء البلديات في مناصبهم وبتسجيل انقلابات سياسية وانتزاع اليسار بعض البلديات من اليمين.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الإسرائيلية حوالي سبعة وخمسين بالمائة من أصوات أصحاب حق الاقتراع، مسجلة ارتفاعاً مقارنة مع تلك التي شهدتها الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات.

ففي مدينة القدس لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى وبالتالي تجرى انتخابات معادة بعد أسبوعين بين المرشحين، موشيه ليؤون وعوفير بركوفيتش، بعد أن كانا يسيران جنباً إلى جنب كفرسي رهان.

ودعا بركوفيتش، وزير شؤون القدس، زئيف الكين، الذي حل رابعاً في هذه الجولة الانتخابية الى اقامة تحالف معه في الجولة القادمة.

وفي حيفا، تمكنت عينات كليش روتيم من قلب الوضع راساً على عقب بعد تغلبها على رئيس البلدية الحالي، يونا ياهاف، الذي أعلن بدوره أنه يحترم قرار الناخبين.

وفي تل أبيب، تمكن رئيس البلدية الراهن رون خولداي من الحفاظ على منصبه متغلباً على نائبه اساف زامير بعد أن كانت المعركة بينهما سجال.

وفي المجتمع العربي، تمكن رئيس بلدية الناصرة الفائز، علي سلام، من تعزيز قوة قائمته "ناصرتي" في المجلس البلدي بحصولها على 12 مقعداً، بينما تراجعت جبهة الناصرة من 7 مقاعد إلى 5، وخسرت القائمة الأهلية (التجمع والإصلاح) مقعديها، وحافظت قائمة شباب التغيير على مقعدها وتساوت مع القائمة الموحدة.

أم الفحم: جولة ثانية بين د. سمير محاميد والشيخ خالد حمدان.

مأمون عبد الحي رئيساً للطيرة للمرة الثالثة.

وفي الطيرة فاز مأمون عبد الحي للمرة الثالثة على التوالي.

الدكتور صفوت أبو ريا يطيح بمنافسه مازن غنايم.

وفي سخنين أطاح صفوت أبو ريا بمازن غنايم ليصبح رئيس بلدية هذه المدينة.

عادل بدير يفوز بدورة ثانية لرئاسة بلدية كفر قاسم.

جلجولية- درويش رابي رئيساً للبلدية.

رهط - فايز أبو صهيبان يطيح برئيس البلدية السابق طلال القريناوي.

حابس العطاونة رئيساً لمجلس حورة.

جولة ثانية في كل من طمرة والمغار ودير الأسد.

هذا وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات في طمرة بين سهيل ذياب وموسى أبو رومي.

وفي المغار بين زياد دغش وفريد غانم وفي دير الأسد بين أحمد ذباح وحسين خطيب.

وفي عارة عرعرة بين مضر يونس وعوني مرزوق.

كما يطلب الى الناخبين المفاضلة بين متنافسين في انتخابات إعادة تجرى بعد حوالي اسبوعين في العديد من القرى والمدن بينها ريشون لتسيون ورمات غان ورعنانا وكريات شمونة.

أما في مدن الساحل، فقد تمكنت قائمة يافا بالفوز بمقعد واحد في المجلس البلدي تل أبيب - يافا بعد حصولها على 6 آلاف صوت تقريباً، وسيمثلها الناشط التجمعي عبد أبو شحادة.

وفي الرملة حصلت القوائم العربية على 4 مقاعد، وفي اللد حققت القائمة العربية، النداء العربي - اللداوية - النهضة، إنجازا وحصدت 6 مقاعد في المجلس البلدي لتصبح القوى الأولى، وهي قائمة مشتركة من مختلف التيارات السياسية.

نتائج فرز الانتخابات للسلطات المحلية:

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

يافا: قائمة "يافا" تفوز بمقعد واحد، وفاز الرئيس البلدية رون خولدائي مجددا بالرئاسة. وحصلت قائمة "إحنا البلد" على 11006 أصوات بتمثيل 4 مقاعد وبضمنها عضو البلدية، أمير بدران، وبهذا فإن التمثيل العربي في البلدية ارتفع إلى عضوين.

نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

الناصرة: علي سلام يتغلب على منافسه وليد العفيفي بفارق أكثر من 12 ألف صوت تقريبا، ويحصد 12 مقعدا.

شفاعمرو: عرسان ياسين يحسم رئاسة البلدية لصالحه.

عرابة: عمر نصار يفوز برئاسة البلدية.

الطيرة: مأمون عبد الحي رئيسا للبلدية لدورة ثالثة.

مجلس إقليمي واحة الصحراء: فوز إبراهيم الهواشلة بـ1704 أصوات مقابل 1195 لسلامة أبو عديسان.

كسيفة: فوز عبد العزيز النصاصرة على منافسه سالم أبو ربيعة.

الدكتور صفوت أبو ريا

الدكتور سهيل ذياب - طمرة

موسى أبو رومي - طمرة

الدكتور سمير محاميد

فايز أبو صهيبان

عادل بدير

مأمون عبد الحي

درويش رابي

عينات كليش

رون خولداي - رئيس بلدية تل أبيب

عوفر بركوفيتش - القدس

موشيه ليؤون - القدس