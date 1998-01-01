أبو دياك يبحث مع وزير عدل ولاية شمال الراين وستفاليا التطورات في قطاع العدالة

غزة/سما/

بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مع وزير عدل ولاية شمال الراين- وستفاليا في ألمانيا بيتر بيزنباخ، التطورات في قطاع العدالة.

ونقل أبو دياك، خلال لقائه بيزنباخ والوفد الألماني الذي يمثل قطاع العدالة في ولاية شمال الراين- وستفاليا، تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومة، مؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية للجهود التي تبذلها ألمانيا ومساعيها لتحقيق العدالة الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ومساندة شعبنا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم موجزا حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة بعد الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من التزامات دولية لدولة فلسطين، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة وطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، انبثق عنها لجنة حكومية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي انضمت إليها.