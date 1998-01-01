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غزة تشهد 14566 مولوداً جديداً خلال الربع الثالث بمعدل 158مولود يومياً

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشهد 14566 مولوداً جديداً خلال الربع الثالث بمعدل 158مولود يومياً



غزة/سما/

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع شهدَ خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري 14ألف و566 مولودًا جديدًا، بمعدل 158مولود يوميًا.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية الداخلية في غزة في بيان له إلى أنها سجلت خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو إلى الثلاثين من سبتمبر 5250 مولودًا جديدًا؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 2940 مولودًا.

وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الربع الثالث 2550 مولودًا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 1973 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1853 مولودًا جديدًا.

وأفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 878 حالة وفاة خلال الربع الثالث من هذا العام.

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