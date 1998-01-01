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الصحة تحذر من تفاقم خطير لأزمة نقص الأدوية في قطاع غزة

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تحذر من تفاقم خطير لأزمة نقص الأدوية في قطاع غزة



غزة/سما/

 

 حذر القطاع الصحي في غزة اليوم الأربعاء من تفاقم خطير لأزمة نقص الأدوية في مرافقها الصحية في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 11 عاما.

وأفاد بيان صادر عن صحة غزة ، إن المرافق الحكومية الصحية في قطاع غزة تفتقد لما يزيد عن 47 بالمئة من الأدوية الأساسية.

وذكر البيان أن هذا الوضع غير المسبوق في الخطورة يهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة بالخطر جراء عدم تلقيهم للعلاج.

وأفاد بأن الأقسام الاساسية والأكثر حساسية في المستشفيات الحكومية مثل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة باتت تعاني وتفتقد الامكانيات الضرورية واللازمة لاستمرار عملها.

وبحسب البيان، فإن مرضى زراعة الكلى في قطاع غزة معرضون وبشكل خطير للرجوع إلى أجهزة الغسيل الكلوي جراء نفاد العلاج المضاد للفيروسات الأمر الذي سيؤدي إلى لفظ الجسم للكلية الجديدة.

وناشد بيان وزارة الصحة المنظمات والمؤسسات الصحية والجهات المعنية سرعة التدخل العاجل لإعادة الامل لهؤلاء المرضى، وتعزيز أرصدة أدويتهم التخصصية قبل أن تتفاقم معاناتهم بشكل أكبر .

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