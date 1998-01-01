النيابة العامة تقرر تمديد ايقاف الشاب عميد الحلبي لمطالبته برفع العقوبات عن غزة

رام الله/سما/

مددت النيابة العامة اليوم توقيف الشاب عميد الحلبي الطالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح للتحقيق ، بعد أن اعتقلته أجهزة أمن السلطة أمس في إطار حملة شنتها على نشطاء في جامعات الضفة طالت مؤيدين لتيار الإصلاح الديمقراطي ومنادين برفع العقوبات عن غزة .

وتركزت الاعتقالات في نابلس شمال الضفة حيث تم توجيه عشرات الاستداعاءات للنشطاء والطلب منهم التوقيع على تعهدات وتقديم ضمانات بهذا الخصوص تحت التهديد.

وأفادت مصادر مطلعة على سير القضية أن الطالب الحلبي يخضع لتحقيق شديد ويتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه .