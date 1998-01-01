"اللجنة الوطنية" و"اليونسكو" في فلسطين تبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

رام الله/سما/

استقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في مقر اللجنة بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في فلسطين لودو فيكو فولن.

وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات والتعاون ما بين اللجنة الوطنية و"اليونسكو"، بالإضافة لبحث سبل التنسيق الدائم ما بين المكتب واللجنة الوطنية مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.

وشكر إسماعيل "اليونسكو" على الدور البارز الذي تقوم به في فلسطين، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، لافتا إلى أن شعبنا الفلسطيني متمسك بالتعليم والثقافة التي استطاع من خلالها الوصول لمراتب عليا على مستوى العالم، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك والدائم ما بين اللجنة الوطنية التي تعتبر بوابة للمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية في مجال التربية والثقافة والعلوم.

بدوره، شدد لودو على السعي الحثيث "لليونسكو" في فلسطين لتنفيذ المشاريع المقدمة من المؤسسات والأفراد في فلسطين، وأن هذا الاجتماع جاء لبحث سبل تطوير هذه المشاريع، وتبادل المعلومات والخبرات وإعلاء مستوى العمل، وبالتالي تحقيق أهداف اليونسكو بنتائج أفضل.