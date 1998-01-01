جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اللجنة الوطنية" و"اليونسكو" في فلسطين تبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 استقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في مقر اللجنة بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في فلسطين لودو فيكو فولن.

 وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات والتعاون ما بين اللجنة الوطنية و"اليونسكو"، بالإضافة لبحث سبل التنسيق الدائم ما بين المكتب واللجنة الوطنية مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.

وشكر إسماعيل "اليونسكو" على الدور البارز الذي تقوم به في فلسطين، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، لافتا إلى أن شعبنا الفلسطيني متمسك بالتعليم والثقافة التي استطاع من خلالها الوصول لمراتب عليا على مستوى العالم، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك والدائم ما بين اللجنة الوطنية التي تعتبر بوابة للمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية في مجال التربية والثقافة والعلوم.

بدوره، شدد لودو على السعي الحثيث "لليونسكو" في فلسطين لتنفيذ المشاريع المقدمة من المؤسسات والأفراد في فلسطين، وأن هذا الاجتماع جاء لبحث سبل تطوير هذه المشاريع، وتبادل المعلومات والخبرات وإعلاء مستوى العمل، وبالتالي تحقيق أهداف اليونسكو بنتائج أفضل.

 

أخبار ذات صلة

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

مصادر لـ"سما": عباس يعيد الحرس القديم لـ"اللجنة" المركزية لفتح

أبو نعيم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

مقال بقلم “عاهل الأردن” يثير ضجة: سألوا.. “أين الملك؟” وأنا أمامهم

البنك الوطني الاسلامي : صرف سلفة مالية لموظفي غزة ابتداءً من الغد

القناة العاشرة : خطاب الرئيس عباس في المركزي استجداء لـ"إسرائيل"

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس بن سعيد

حماس ترد على مخرجات المجلس المركزي

مستوطنو غلاف غزة: نعيش ظروفاً لا تطاق

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

زياد النخالة - ارشيف

اسرائيل : المطالبة باغتيال النخالة وقادة حماس والجهاد في غزة

تركيا تكشف رسمياً : هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق

سرايا القدس - ارشيف

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس

حرب غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة