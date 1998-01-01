هل وافقت “إسرائيل” على إدخال الأموال القطرية لغزة؟

نفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.وقال المراسل العسكري في “القناة العاشرة” العبرية أمير بخبوط، إن قضية نقل الأموال القطرية لغزة لم تطرح للنقاش خلال الجلسة الأمنية التي عقدت اليوم بحضور رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو”.

ورأى بخبوط أن حكومة الاحتلال لم توافق على إدخال هذه الأموال “لأن لديها فهمًا بأن هذا الأمر يمثل برميلًا من المتفجرات لأبو مازن والسلطة الفلسطينية”.

وتوقع أن يعارض كلًا من وزير الحرب الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، ووزير التعليم “نفتالي بينت” هذه الخطوة.