أبو هولي يعلن عن رزمة مشاريع لمخيمات الضفة

رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مساء اليوم الأربعاء، عن منحة مالية مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت الشقيقة بقيمة 220 ألف دينار كويتي، ما يعادل 724 ألف دولار مخصصة لتنفيذ رزمة جديدة من المشاريع في مخيمات الضفة الغربية لعام 2018 .

وأوضح أبو هولي ان المخيمات المستفيدة من مشاريع المنحة الكويتية، هي، مخيم عقبة جبر الذي خصص لمشروعه مبلغ مالي بقيمة 50000 دينار كويتي، فيما خصص 40000 دينار كويتي لمشروع مخيم قدورة، فيما حصل مخيم عين السلطان في أريحا على منحة بقيمة 30000 دينار كويتي، ومخيم عايدة على منحة بقيمة 100000 دينار كويتي، لافتا الى ان المنحة المالية مخصصة لإقامة قاعات متعددة الاستخدامات، واقامة ساحات عامة، واصلاح البنى التحتية لبعض هذه المخيمات وازالة المخلفات المحيطة بالمخيمات .

واضاف ان المشاريع للمخيمات الأربعة تم تحديدها حسب الأولوية وفق احتياجات المخيمات .

وشكر ابو هولي دولة الكويت الشقيقة والقائمين على الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولمستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية الوزير ناصر قطامي، على المنح التي تقدمها للمخيمات الفلسطينية، معربا عن أمله باستمرار الدعم المالي لمشاريع المخيمات في فلسطين ومخيمات الشتات التي تساهم في النهوض بواقع المخيمات والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم، وتعزيز صمودهم لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 194 طبقا لما ورد في القرار 194.