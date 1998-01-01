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الجامعة العربية: يجب فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أفاد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بأهمية دعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية العمل على فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لأبناء الشعب الفلسطيني .

وأعرب أبو علي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ79 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عن أمله بأن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تحقيق تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة تعليم أبناء الفلسطينيين وضمن جودة التحصيل العلمي لهم بما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم المستقلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها لترتقي إلى مستوى الدول المتقدمة علميا.

يشار إلى أن الدورة الـ79 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ستناقش على مدى يوم واحد اعتماد توصيات الاجتماع المشترك مع قطاع التعليم في الأونروا، بالإضافة إلى اعتماد توصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة، وما يستجد من أعمال بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وما يتعلق بمحاولات عرقلة جهود وكالة "الأونروا" في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يرفع المجلس تقريرا بنتائج أعماله إلى الدورة المقبلة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة في ديسمبر المقبل.

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