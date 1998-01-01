الجامعة العربية: يجب فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية

أفاد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بأهمية دعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية العمل على فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لأبناء الشعب الفلسطيني .
وأعرب أبو علي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ79 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عن أمله بأن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تحقيق تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة تعليم أبناء الفلسطينيين وضمن جودة التحصيل العلمي لهم بما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم المستقلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها لترتقي إلى مستوى الدول المتقدمة علميا.
ومن المقرر أن يرفع المجلس تقريرا بنتائج أعماله إلى الدورة المقبلة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة في ديسمبر المقبل.